Посольство КНР в Британии выразило протест G7 за "клевету на Китай" Фото: REUTERS

Пекин выражает решительный протест странам - участницам саммита «Большой семерки» (Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада, США и Япония) за их «клевету и попытки вмешаться во внутренние дела КНР». Такое заявление сделало посольство Китая в Лондоне.

Как отмечено заявлении дипмиссии, Пекин «настаивает» на том, чтобы США и «прочие страны G7» перестали «клеветать на КНР», а также вмешиваться во внутриполитические дела страны и ущемлять интересы Китая. Странам «Большой семерки» рекомендуют «прилагать усилия, которые положительно повлияют на международное сотрудничество, а не способствовать возникновению конфликта и противоречий».

В документе отмечается, что недавние высказывания стран – участниц G7 о ситуации в Гонконге и в Синьцзяне, а также о тайваньском вопросе «все больше свидетельствуют об их недобрых намерениях». Указано на попытки членов «семерки» оказать давление на Пекин, которые «серьезно нарушают основополагающие принципы международного права».

В итоговом коммюнике саммита «Большой семерки», который состоялся 11-13 июня, лидеры стран-участниц объявили о намерении согласовать подходы к «нерыночным практикам и политике» Пекина, названных вызовом справедливому функционированию мировой экономики. При этом президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что «Группа семи» не враждебна Китаю. Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что надо иметь дело с КНР, действуя с позиции силы и сохраняя единство.