S.T.A.L.K.E.R. 2 планируют выпустить 28 апреля 2022 года. Фото: Xbox / YouTube

Компания Microsoft продемонстрировала геймплейный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2, игра получила подзаголовок Heart of Chernobyl, а на 90-минутной конференции американской компании на E3 2021 назвали дату выхода проекта. Выпустить его собираются 28 апреля 2022 года. Информация была опубликована на сайте игрового подразделения Mirosoft.

Как отмечается, в указанную дату состоится релиз на Xbox Series, на ПК (в игровых онлайн-магазинах Steam, Microsoft Store и EGS), а также в Xbox Game Pass, сервисе Microsoft, предоставляющем доступ к библиотеке игр по подписке.

Предзаказ S.T.A.L.K.E.R. 2 был запущен в день показа геймплея. Уточняется, что оформить предзаказ базовой версии можно за 2 499 рублей, за Deluxe Edition нужно будет заплатить 3 199 рублей, а Ultimate Edition обойдётся в 4 449 рублей.

В продемонстрированном геймплейном трейлере игрокам показали болота из «S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо», тизер новой фракции, город Чернобыль-2, расположенный недалеко от Припяти, а также новый датчик, который получил название Гилка. В трансляции появился и создатель серии Сергей Григорович.

Напомним, первая часть S.T.A.L.K.E.R., названная «Тень Чернобыля», вышла в 2007 году и стала одной из самых популярных компьютерных ролевых игр. В следующие два года были представлены дополнения: «Чистое небо» и «Зов Припяти».