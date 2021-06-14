Автомобиль въехал в толпу протестующих в Миннеаполисе: один человек погиб, двое пострадали

Автомобиль въехал в толпу протестующих в Миннеаполисе Фото: REUTERS

В ночь на понедельник, 14 июня, автомобиль наехал на толпу протестующих в американском городе Миннеаполис, штат Миннесота. В результате наезда по меньшей мере один человек погиб, двое пострадали. Об этом сообщила местная полиция.

Как уточнили в правоохранительных органах, после инцидента трое человек были госпитализированы, позже одна из пострадавших скончалась. «В больнице в результате аварии на окраине города умерла женщина, у других пострадавших зафиксированы не опасные для жизни травмы», - говорится в сообщении полиции, опубликованной на странице в Twitter.

Сообщается, что протестующие самостоятельно извлекли подозреваемого из машины, который был задержан. Мотивы преступления пока не установлены.

Напомним, накануне в американском штате Техас гоночный автомобиль выехала с трассы, и на большой скорости въехал в зрителей, задев еще три машины. В общей сложности пострадали 29 человек. По меньшей мере восемь человек госпитализированы, трое из них находятся в критическом состоянии.