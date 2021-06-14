Столтенберг: страны НАТО не могут в одиночестве противостоять Китаю

Йенс Столтенберг. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ни одна страна Североатлантического альянса не может в одиночестве противостоять Китаю, поэтому НАТО впервые объявит о единой позиции в отношении Пекина. Такое заявление сделал генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Ни одна страна НАТО не может в одиночестве противостоять вызовам безопасности со стороны Китая, поэтому альянс впервые объявит о единой позиции в отношении Пекина», - заявил генсек альянса.

При этом генсек НАТО отмтеил, что альянс не собирается начинать холодную войну против Китая, однако намерен отвечать на вызовы безопасности с его стороны. Тем не менее, Столтенберг указал на готовность НАТО сотрудничать с Пекином «по вопросам, представляющим взаимный интерес, включая контроль над вооружениями».

Как писал сайт kp.ru, данные опроса, заказанного Североатлантическим альянсом, показывают, что жители стран НАТО стали хуже относиться к Китаю о своем плохом отношении к Поднебесной заявил 41% опрошенных, при этом 47% из них стали хуже относиться к КНР в течение последнего года. Кроме того, 67% обеспокоены усиливающимся влиянием Пекина на мировой арене.