Депутаты Бундестага призвали перезапустить отношения Германии с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Германии предложили перезапустить отношения с Россией. Проект резолюции подготовили депутаты Бундестага из фракции «Альтернатива для Германии».

В документе говорится, что отношения с Москвой имеют существенное значение для обеспечения безопасности стран Евросоюза и Европы в целом. По мнению депутатов, контроль над вооружениями, вопросы разоружения и климата могут обсуждаться только с Россией, передает RT.

Как отмечается в резолюции, сотрудничество с Москвой важно прежде всего с точки зрения обеспечения «безопасности и экономических интересов ФРГ». Депутаты считают, что участие Германии в «дипломатическом пинг-понге из санкций и обвинений» ведут отношения с Россией в тупик. В сложившейся ситуации закономерно, что Москва укрепляет экономические и военные связи с Пекином, подчеркивают немецкие парламентарии.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сказав о разрушении отношений России и ЕС, подал «четкий сигнал о серьезности проблемы», заявили депутаты «Альтернативы для Германии». Они предложили «немедленно создать межведомственную рабочую группу» для разработки стратегии сотрудничества с Москвой и возобновить работу Совета Россия – НАТО. Кроме того, авторы резолюции призывают власти Германии больше не присоединяться к санкциям против России, в частности отказаться от отключения ее от платежной системы SWIFT.

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что ФРГ заинтересована в добрых отношениях с Россией.

Как писал сайт kp.ru, в апреле 2021 года министр иностранных дел Германии предостерег от конфронтации с Россией, признав, что отношения между Западом и Москвой сейчас «очень плохие». Также глава МИД ФРГ заявлял, что ключ к улучшению отношений между Россией и НАТО лежит в Москве.

В начале июня этого года глава Министерства экономики Германии Петер Альтмайер призвал к сотрудничеству с Россией «в тех областях, где санкций нет».