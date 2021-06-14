НАТО проведет консультации с Байденом по России перед его встречей с Путиным Фото: REUTERS

Главы стран НАТО проведут консультации с президентом США Джо Байденом по отношениям с Москвой в преддверии его переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, которые состоятся 16 июня. Об этом сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг.

По его словам, предстоящий саммит НАТО должен направить всем сигнал о том, что альянс един, силен и готов к работе в эпоху глобальной конкуренции. Как он отметил, альянс продолжит стремиться к диалогу с Москвой, что не является слабостью, а также заявил, что НАТО приветствует предстоящую встречу Байдена и Путина.

«НАТО продолжит стремиться к диалогу с Россией. Это не признак слабости, напротив, это признак силы», - заявил генсек, уточнив, что альянс намерен подтвердить свою политику в отношении Москвы, основанную на «диалоге и сдерживании».

Напомним, накануне Столтенберг заявил, что сегодня отношения Москвы и НАТО достигли «низшей точки», однако, по его словам, есть много общих тем для обсуждения, а диалог является лучшим способом снизить напряженность. Он предложил созвать Совет Россия-НАТО. Однако позже руководство альянса отказалось участвовать в конференции по безопасности в Москве.