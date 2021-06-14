Московским вузам рекомендовали перейти на удаленку Фото: Мария ЛЕНЦ

Вузы Москвы должны перейти на дистанционный формат обучения при наличии условий для его организации. С такой рекомендацией к подведомственным учреждениям высшего образования столицы обратилось Минобрнауки.

Если вузы не имеют возможности организовать образовательный процесс удаленно, то необходимо соблюсти требования Роспотребнадзора и предпринять все меры эпидемиологический безопасности. В ближайшее время ведомство выпустит приказ с рекомендациями по организации обучения, передает ТАСС.

Как писал kp.ru, власти Москвы рекомендовали работодателям перевести на удаленную работу не менее 30% сотрудников с 13 по 20 июня 2021 года.

Напомним, 12 июня 2021 мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, устанавливающий для столичных жителей нерабочие дни в период с 15 по 19 июня 2021 года с сохранением заработной платы. Такие меры приняты в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией.