В России 14 июня 2021 выявлен 13 721 случай заражения коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

В России за минувшие сутки выявили 13 721 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Наибольшее число заболевших зарегистрировали в Москве, где ежесуточный прирост составил 6 590. Второе место по количеству инфицированных COVID-19 остается за Санкт-Петербургом, где заразилось 1 043 человека. Тройку замыкает Московская область с показателем 865.

Всего за прошедшие 24 часа случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 84 российских регионах. При этом из инфицированных около 16,2 процентов не имели клинических проявлений болезни.

Кроме того, за прошедшие сутки зарегистрировали 371 летальный исход, а полностью выздоровели 8 312 пациента с коронавирусом.

Таким образом, согласно приведенным данным, по состоянию на понедельник, 14 июня 2021 года, общее число заболевших коронавирусом за все время пандемии в России возросло до 5 222 408 человек. Жертвами инфекции стали 126 801 заболевших, всего выздоровело 4 809 647 заболевших.