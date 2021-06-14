Кипр стал самой популярной страной для летнего отдыха у россиян в 2021 Фото: Евгения ГУСЕВА

Специалисты назвали Кипр самой популярной страной для летнего отдыха у россиян в текущем году. Такие данные приводит исследование банка «Русский стандарт».

Как передает ТАСС, по данным исследования, россиян привлекает «теплое Средиземное море и красивые пейзажи» острова. Средний чек покупок по банковской карте на Кипре составляет 4 840 рублей.

В список популярных направлений также попали Греция, Мальдивы и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Уточняется, что рост популярности этих стран обусловлен закрытием большинства границ на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

Эксперты отмечают, что российские туристы также часто выбирают отдых в Крыму, который уже опередил Сочи и Геленджик по спросу на путевки. Средний чек одной покупки на курортах полуострова в текущем году составил 1 396 рублей. Кроме того, увеличился поток туристов в Санкт-Петербург.

Напомним, с 10 мая пассажиры, которые прошли полный курс вакцинации российским препаратом от коронавируса «Спутник V», а также вакцинами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств, смогли приезжать на Кипр без данных теста на covid-19. Однако все майские праздники на острове был жесткий локдаун. С 21:00 до 05:00 - комендантский час. Не работали рестораны, кафе, бары, магазины, кроме продуктовых, но с 10 мая сняли почти все ограничения.