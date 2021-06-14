Минский суд отказался удовлетворять жалобу Сапеги на ее задержание Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Городской суд Минска отказал россиянке Софии Сапеге в удовлетворении жалобы на ее задержание.

Заседание суда состоялось в понедельник, 14 июня 2021. Рассмотрение жалобы проходило в закрытом режиме без участия Сапеги, решение об отказе было оглашено публично, передает ТАСС.

Между тем адвокат россиянки сообщил, что она является фигурантом двух уголовных дел, при этом по одному из них она проходит подозреваемой. Как заявил представитель Сапеги, решение о ее задержании будет вновь обжаловано в городском суд Минска.

Как писал сайт kp.ru, в конце мая 2021 городской суд Минска отказал Сапеге в удовлетворении жалобы на ее задержание.

Напомним, 23 мая в минском аэропорту экстренно сел борт ирландской авиакомпании Ryanair. После посадки лайнера был задержан основатель запрещенного в республике Телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и летевшая вместе с ним Софья Сапега.

Позднее девушка призналась, что была редактором запрещенного канала, распространявшего личные данные сотрудников МВД Белоруссии. Россиянке могут предъявить обвинение по статье о «Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни», что предусматривает до 12 лет лишения свободы.