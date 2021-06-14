Два американца признали вину в содействии побегу экс-главы Nissan из Японии

Карлос Гон Фото: REUTERS

В ходе первого судебного слушания, которое началось в Токийском окружном суде, американцы Питер и Майкл Тейлор признались в причастности к побегу из Японии бывшего главы автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона.

Как передает агентство Kyodo, двое гражданина США признались, что помогали Гону покинуть Японию. В марте токийская прокуратура выдвинула против отца и сына Тейлоров обвинения в пособничестве преступнику в уходе от правосудия. В ответ на предъявленные обвинения они признали, что «ошибки здесь нет».

По версии следствия, бывший сотрудник спецназа США «зеленых беретов» 60-летний Майкл Тейлор и его 28-летний сын Питер по просьбе жены Гона Кэрол помогли организовать побег бизнесмена из Японии через Турцию в Ливан, где он и находится в настоящее время. Согласно предъявленным в суд документам, до и после побега Гона на счет Питера Тейлора были направлены 144 млн иен (около 1,3 млн долларов).

Экс-глава Nissan, имеющий гражданство Франции, Бразилии и Ливана, был арестован прокуратурой Японии в ноябре 2018 года. Как заявляет следствие, он не задекларировал свое вознаграждение в размере 9 млрд иен (более 80 млн долларов), полученное им в качестве председателя совета директоров Nissan в период с 2010 по 2018 год. Ему были предъявлены и другие обвинения в финансовых нарушениях. В апреле 2019 года Гона освободили из тюрьмы и отправили под домашний арест под крупный залог.