Байден перепутал Сирию с Ливией, выступая на саммите G7

Джо Байден Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден в ходе своей пресс-конференции на саммите «Большой семерки» несколько раз ошибочно обвинил Россию во вмешательстве в дела Ливии.

Американский лидер, говоря о делах Москвы, заявил о необходимости сотрудничества в Ливии, в том числе в сфере гуманитарной помощи. Позже он заявил, что «Россия откусила больше, чем может прожевать» при восстановлении Сирии, но тут же добавил к этому Ливию.

Байден также призвал Россию помочь удовлетворить базовые экономические потребности «населения, находящегося в бедственном положении», после чего начал говорить о других областях сотрудничества Москвы и Вашингтона, но прервал сам себя, отметив, что «не должен вести переговоры публично».

Позже помощники американского лидера уточнили, что во всех случаях президент США имел в виду Сирию, а не Ливию. Тем не менее в сети уже успели раскритиковать Байдена, обвинив в некомпетентности.

Напомним, это далеко не первый раз, когда Байден, что-то перепутал или забыл. Накануне он перепутал эскалацию и вакцинацию. Позже в своей речи, посвященной борьбе с коронавирусной инфекцией и вакцинации, вновь оговорился, заявив, что с этого января, а именно "за 15 месяцев" число заражений коронавирусом сильно снизилось.