Гинцбург назвал главные причины роста коронавируса Фото: Олег ЗОЛОТО

Увеличение числа заболевших коронавирусом в России связано с повышенной мобильностью населения в летний период, сообщил директор Научно-исследовательского центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Как объяснил эпидемилог РИА Новости, летом граждане совершают больше поездок по сравнению с зимним периодом, а также чаще общаются с друзьями и близкими. Естественно, что растет и заболеваемость среди непривитых граждан, сказал специалист.

Гинцбург отметил, что те, кто получил вакцину от COVID-19, в случае заражения переносят коронавирус в легкой форме.

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