Число авиарейсов между Минском и Москвой увеличивают до 20 в неделю Фото: Иван ВИСЛОВ

Количество авиарейсов между Москвой и Минском увеличивается до 20 в неделю. Об этом сообщил заместитель генерального директора Национального аэропорта белорусской столицы Василий Корнев.

Как сообщалось ранее, Россия собирается увеличивать число авиарейсов с Белоруссией по маршруту Москва – Минск до десяти раз в неделю на взаимной основе.

Корнев пояснил, что с учетом состоявшихся встреч президента Белоруссии Александра Лукашенко и российского лидера Владимира Путина восстанавливается часть рейсов на московском направлении.

«То есть, российская авиакомпания "Аэрофлот" добавляет пять рейсов, и авиакомпания "Белавиа" дополняет еще пять рейсов. То есть, у нас будет на Москву уже 20 рейсов в неделю», - заявил директора Национального аэропорта Минска в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, 28 мая в Сочи состоялись переговоры между российским и белорусским лидерами, которые длились более пяти часов, однако рекорд по продолжительности переговоров побит не был. В феврале главы государств общались целых шесть с половиной часов. Президенты обсудили экономические вопросы, развитие двусторонних связей между странами. Позже Лукашенко сообщил, что Белоруссия и Россия работают над вопросом начала полетов в Крым.