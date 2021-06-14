Автоэксперт назвал лекарства, которые нельзя принимать перед поездкой за рулем Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прием некоторых лекарств может сыграть злую шутку с водителями автомобилей при сдаче тестов на наркотики и алкоголь, сообщил вице-председатель Комитета по защите прав автовладельцев Александр Холодов.

Как рассказал автоэксперт радио Sputnik, перед употреблением лекарств автомобилистам необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией по их применению. Водителям нужно внимательно изучить состав препарата, даже если в рекомендациях ничего не прописано про управление транспортом.

Холодов пояснил, что некоторые лекарства противопоказаны автомобилистам, поскольку содержат вещества, влияющие на внимательность. Так, в определенных препаратах есть кодеин: после приемы таких лекарств тест покажет, что водитель употреблял героин.

Кроме того, эксперт советует с осторожностью принимать препараты, содержащие алкоголь. Например, фенобарбитал или корвалол. По словам Холодова, последний таит особую опасность для водителей, поскольку при его употреблении может быть положительный тест как на алкогольное опьянение, так и на наркотическое.

Эксперт посоветовал водителям вообще не садиться за руль, если они плохо себя чувствуют. Употребление же кефира или кваса не представляет опасности, так как доля алкоголя в них ничтожная, сказал Холодов.

Ранее сайт kp.ru писал, как житель Череповца лишился прав, сев за руль после приема лекарства.