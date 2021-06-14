Столтенберг: НАТО необходимо увеличить расходы на оборону Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости увеличить оборонные расходы для укрепления коллективной безопасности, выразив уверенность, что лидеры стран-членов альянса на предстоящем саммите договорятся об этом.

По его словам, страны альянса в ходе саммита определят масштабную повестку для НАТО. «Мы будем делать больше для укрепления коллективной обороны, устойчивости, развития технологий и активизации работы с партнерами, такими как Евросоюз», - заявил генсек альянса.

Столтенберг считает, что для достижения этой цели необходимо «обеспечить ресурсы», увеличивать национальные военные бюджеты. Уверен, что лидеры договорятся об увеличении совместных инвестиций НАТО, которые помогут обеспечить ресурсами нашу масштабную программу», - отметил он, уточнив, что это касается как военного, так и гражданского бюджетов, а также совместных инвестиций.

Как писал сайт kp.ru, в ходе своей речи Столтенберг заявил, что страны НАТО не могут в одиночестве противостоять Китаю, поэтому альянс собирается впервые объявить о единой позиции в отношении Пекина. Кроме того, он рассказал о намерении НАТО провести консультации с Джо Байденом по России перед его встречей с Владимиром Путиным.