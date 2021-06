Square Enix анонсировала игру по киновселенной «Стражи Галактики»

Фото: Square Enix/YouTube

Студия Square Enix, которая ранее создала Deus Ex и Shadow of the Tomb Raider, представила свою новую экшн-игру «Marvel"s Guardians of Galaxy», главными героями которой стали герои комиксов Marvel – «Стражи Галактики». Трейлер игры был представлен на конференции Е3.

капитан команды космических разбойников Питер Квилл стал основным персонажем истории. Именно от его лица игрок будет принимать участии в сражениях, а также отдавать команды своим напарникам. По сюжету главным героям игры предстоит спасти вселенную. Разработчики обещали оригинальную, но верную духу первоисточника, историю.

Игра должна выйти 26 октября текущего года как на ПК, так и PS4, PS5, Xbox Series и Xbox One.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в ходе конференции компании Microsoft на E3 2021 показали геймплейный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2, которая получила подзаголовок Heart of Chernobyl, а также назвали дату выхода проекта. Выпустить его собираются 28 апреля 2022 года.