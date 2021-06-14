Силы ВМФ России следят за военными кораблями Британии и Нидерландов в Черном море

Фото: NATO / CPO FRA C.Valverde

Силы Военно-морского флота Российской Федерации следят за вошедшими в Черное море фрегатом Нидерландов и ракетным эсминцем Военно-морских сил Великобритании. Об этом в понедельник, 14 июня, сообщил Национальный центр управления обороной РФ.

«Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями эсминца УРО "Дефендер" ВМС Великобритании и фрегата УРО "Эвертон" ВМС Нидерландов, зашедших 14 июня 2021 года в акваторию Черного моря», - говорится в заявлении ведомства.

Напомним, ранее в сторону Черное море вошел американский ракетный эсминец «Лабун» выдвинулся. Как сообщил Шестой флот Военно-морских сил Соединённых Штатов, кораблю предстоит провести операцию «по обеспечению безопасности в регионе».

В конце апреля Шестой флот Военно-морских сил Соединённых Штатов сообщил, что сторожевой корабль Hamilton вошел в Черное море «с целью поддержки союзников и партнеров по НАТО». Последний раз корабль данного вида вооруженных сил заходил в черноморскую акваторию 13 лет назад.