Джонсон ожидает, что Байден донесет "жесткие послания" до Путина на встрече 16 июня

Борис Джонсон Фото: REUTERS

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ожидает, что президент США Джо Байден донесет «довольно жесткие послания» до российского лидера Владимира Путина в ходе встречи, которая состоится в Женеве 16 июня.

«Я знаю, что президент Байден донесет довольно жесткие послания до президента Путина в ближайшие несколько дней», - заявил глава британского правительства, который накануне встречался с американским лидером на саммите «Большой семерки» (G7) в Корнуолле.

Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила журналистам, что президент США точно знает, что ожидать от российского коллега на предстоящем саммите. По ее словам, Байден «готовился к этой встрече 50 лет». Незадолго до этого госсекретарь США Энтони Блинкена заявил, что американский лидер намерен сказать российскому коллегу, что ждет Москву при «агрессивных действиях».

Как писал сайт kp.ru, сам Джонсон выразил надежду на прогресс в отношениях с Россией, по пока ситуация разочаровывает.