Джонсон обещал Зеленскому поднять тему России на саммите НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, пообещав ему обсудить тему России на саммите НАТО 14 июня 2021 в Брюсселе.

В беседе с Зеленским британский премьер обсудил «дестабилизирующую деятельность» России у границ Украины. Джонсон заверил украинского лидера, что Лондон поддерживает стремление Киева сохранить территориальную целостность, говорится на сайте канцелярии премьера Великобритании.

Страны «Большой семерки» подтвердили свою поддержку Украине саммите G7, сообщил Джонсон. По словам премьера, союзники НАТО несут ответственность за обороноспособность Киева.

Как писал сайт kp.ru, ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Руслан Хомчак заявил, что к украинским границам стянуты российские войска. По его словам, дополнительные воинские соединения переброшены в Ростовскую, Брянскую, а также Воронежскую области.

В Кремле ответили на заявления Хомчака, отметив, что Россия обеспечивает безопасность своих территорий, рядом с которыми замечена активность НАТО. Пресс-секретарь российского президента заявил, что «перемещение войск не должно никого беспокоить, так как ни для кого не представляет никакой угрозы».