В Москве не планируют вводить допподдержку бизнеса из-за ограничений Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дополнительные меры поддержки для бизнеса в Москве на сегодняшний день не планируются. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, пояснив, что вводить допподдержку не собираются, поскольку ограничения в столице вводятся всего на неделю.

"Ограничения вводятся всего на неделю, поэтому дополнительные меры поддержки пока не планируются", - приводит РИА Новости слова заммэра.

Напомним, согласно указу мэра столицы, в Москве в период с 13 по 20 июня временно приостанавливается работа детских игровых комнат и фуд-кортов в торговых центрах, а также других аналогичных организаций. В указе дается рекомендация с 13 июня работодателям перевести на дистанционный режим не менее 30 процентов сотрудников, а также всех работников в возрасте старше 65 лет и имеющих хронические заболевания. Кроме того, установили нерабочие дни с 15 по 19 июня, в исключение попадают организации, деятельность которых не может быть ограничена указом президента России.