Девушка погибла, упав на рельсы в московском метро Фото: Михаил ФРОЛОВ

Утром в понедельник, 14 июня, девушка упала на пути на станции метро «Улица 1905 года» в Москве. Как в пресс-службе столичного главка Министерства внутренних дел РФ, в результате инцидента она погибла.

«Сегодня около 8 утра в полицию поступило сообщение о падении человека на пути на станции метро "Улица 1905 года". В результате инцидента девушка погибла», - приводит РИА Новости сообщение пресс-службы столичного главка МВД РФ.

На данный момент правоохранительные органы выясняют все причины произошедшего.

Напомним, в конце марта мужчина упал под поезд на московскую станции метро «Дмитровская» в Москве. Движение составов было временно приостановили от станции «Савеловской» до «Владыкино». В результате инцидента мужчина также погиб. Незадолго до этого в Петербурге на станции метро Пушкинская упал под поезд 22-летний мужчина, после чего скончался.