Посла России вызвали в МИД Дании Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол России в Копенгагене был вызван в Министерство иностранных дел Дании после того, как самолеты ВВС России якобы нарушили воздушное пространство королевства в районе острова Борнхольм в минувшую пятницу, 11 июня 2021 года. Об этом сообщается в опубликованном в понедельник пресс-релизе ведомства.

Как сообщается, главы МИД Еппе Куфуда намерен обсудить этот инцидент со своими коллегами на предстоящим саммите НАТО.

«Это, к счастью, один из редких случаев, когда я чувствую себя обязанным вызвать посла. Это серьезный и недвусмысленный дипломатический шаг. Российскому послу было абсолютно ясно дано понять, что такие провокационные полеты необходимо прекратить», - заявил министр иностранных дел королевства.

Ранее Министерство обороны Дании выступило с заявлением, что российские самолеты якобы дважды в течение пятницы, 11 июня, вторгались в воздушное пространство королевства в районе острова Борнхольм.