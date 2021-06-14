Турция получила первую партию вакцины «Спутник V» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Турцию поступила первая партия российской вакцины против коронавируса «Спутник V».

Самолет, перевозивший препарат, приземлился в понедельник, 14 июня, в аэропорту Эсенбога в Анкаре, пишет турецкая газета Gunboyu. По информации издания, первую и вторую дозу вакцины от коронавируса получили уже более 34 миллионов жителей Турции.

Напомним, 28 апреля глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что власти республики закупили у России вакцину «Спутник V». Он отметил, что это план «на среднесрочную перспективу».

Как писал сайт kp.ru, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщал, что в рамках договора с Россией страна получит «внушительное количество» российской вакцины о COVID-19. Помимо России, у Турции есть договоренности с Германией. Кроме того, турецкие ученые работают над собственной вакциной от вируса.