Путин: с Навальным в заключении будут обращаться не хуже, чем с кем-либо другим

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С Алексеем Навальным в заключении будут обращаться не хуже, чем с кем-либо другим. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в интервью NBC.

Кроме того, российский лидер не исключил обмена заключенными между Россией и США.

Напомним, 2 февраля текущего года московский суд постановил отменить Навальному условный срок по делу «Ив Роше», заменив его на реальный - 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима из-за неоднократного нарушения блогером условия испытательного срока. Блогер отбывает свое наказание в ИК-2, расположенной в городе Покров Владимирской области.