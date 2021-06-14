Зюганов – о поражении сборной России в первом матче Евро: Надо бороться и быстрее думать

Зюганов остался недоволен игрой сборной России в стартовом матче Евро-2020 Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Председатель партии КПРФ Геннадий Зюганов расстроился поражением сборной России по футболу в стартовой встрече чемпионата Европы против Бельгии.

В эфире радио «Комсомольская правда» лидер КПРФ упрекнул российских футболистов за плохую игру в обороне. По словам Зюганова, подопечным Станислава Черчесова «надо было бороться и быстрее думать».

Политик отметил, что бельгийцы – сильный соперник, однако «можно было перебить». Как считает Зюганов, Станиславу Черчесову нужно было заставить своих подопечных играть лучше. Лидер КПРФ вспомнил стартовую игру россиян на чемпионате мира 2018 года, отметив, что их «воспитывали, мобилизовали» и они «показали блестящую игру».

«Команда должна бороться, в противном случае на чемпионате Европы или мира делать нечего. Здесь пока команда не показывает ни воли, ни характера, ни тактики», – заявил он.

Оценил Зюганов и игру сборной Украины против Нидерландов, отметив, что команда Андрея Шевченко «боролась и забила шикарный гол». По словам политика, в этой встрече он болел за украинцев.

Как писал сайт kp.ru, в стартовом матче Евро-2020 сборная России проиграла сборной Бельгии со счетом 0:3. Следующую игру россияне проведут 16 июня 2021 против команды Финляндии.