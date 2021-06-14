Елизавета II назвала две причины отказа от престола Фото: REUTERS

Королева Великобритании Елизавета II назвала две причины, которые заставили бы ее отказаться от престола. Об этом сообщил биограф Мэтью Деннисон.

Как передает Daily Star, биограф утверждает, что Елизавета II обсудила возможность отказа от королевских полномочий со своей кузиной Маргарет Роудс. По его словам, британская королева сообщила в письме родственнице, что готова оставить престол только в случае инсульта или болезни Альцгеймера.

Деннисон также выразил уверенности, что Елизавета II намерена исполнять свои полномочия всю жизнь. Другие эксперты высказали аналогичную позицию. Так королевский историк Хьюго Викерс отметил, что у британской королевы отличное здоровье, и заявил, что она сможет остаться на престоле как можно дольше.

Напомним, ранее эксперты выяснили о возможной связи одного из крупнейших агентств по недвижимости The Crown Estate с королевой Великобритании Елизаветой II. Данная компания владеет половиной побережья Соединенного Королевства, что дает ей права собственности на офшорную коммерческую деятельность. В таком случае, британская королева обладает огромным богатством, поскольку сумма активов корпорации превосходит 17 млрд долларов.