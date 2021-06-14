Белоруссия опубликовала переговоры диспетчеров минского и вильнюсского аэропортов о самолете Ryanair

Минск опубликовал переговоры диспетчеров минского и вильнюсского аэропортов о самолете Ryanair. Фото: скриншот видео

Департамент по авиации минтранса Белоруссии опубликовал переговоры запись переговоров диспетчеров минского и вильнюсского аэропортов, а также поминутную хронологию экстренной посадки самолета Ryanair.

Из записи следует, что со стороны Минска запрашивалась частота для связи с представителями Ryanair. Кроме того, минский диспетчер проинформировал литовского коллегу об угрозе взрыва самолета.

Из хронологии полета самолета следует, что в 12:25 по минскому времени была получена информация о "минировании" авиасудна. В 12:28 самолет пересек воздушную границу Белоруссии. В 12:47 экипаж подал сигнал о бедствии, и через минуту самолет начал разворот на Минск. В 13:05 произошел заход на посадку, и через десять минут самолет сел.

Хронология экстренной посадки самолета Ryanair. Фото: скриншот видео

Ранее директор департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Артем Сикорский сообщил, что Минск до сих пор не получил ответ от Польши и Ирландии на запрос о самолете Ryanair.

Напомним, 23 мая в минском аэропорту экстренно сел борт ирландской авиакомпании Ryanair. После посадки лайнера был задержан бывший главный редактор запрещенного в республике Телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и летевшая вместе с ним россиянка София Сапега.