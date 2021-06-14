Зюганов: Когда люди воспитываются на «Доме-2» и Бузовой – это безобразие

Зюганов считает, что звезды шоу-бизнеса плохо влияют на молодежь Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель КПРФ Геннадий Зюганов высказался о влиянии популярных телешоу и звезд шоу-бизнеса на современную молодежь.

В эфире радио «Комсомольская правда» политик заявил, что «когда люди воспитываются на «Доме-2» и Бузовой – то безобразие».

Как писал сайт kp.ru, ранее Зюганов возмутился участием Бузовы в спектакле на сцене МХАТ. Он призвал российское министерство культуры «разобраться» с приглашением певицы на роль. По мнению лидера КПРФ, подобные ситуации иллюстрируют «стиль нынешней власти, которая не любит свою культуру и не понимает, что такое русский мир». Зюганов заявил также, что русская культура «бессмертна и непременно победит».

Ранее стало известно, что художественный руководитель МХАТа Эдуард Бояков пригласил Ольгу Бузову сыграть роль в спектакле о молодости Сталина «Чудесный Грузин» на сцене столичного театра.