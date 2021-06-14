СК Белоруссии: Мы заинтересованы найти авторов сообщения о «минировании» рейса Ryanair

Белоруссия заинтересована найти авторов сообщения о «минировании» рейса Ryanair Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Белоруссия заинтересована найти тех, кто сообщил о том, что самолет рейса Ryanair был якобы заминирован, сообщил председатель Следственного комитета республики Дмитрий Гора.

«Мы, наверно, больше всех заинтересованы в поиске истины по этому делу. Установить истину – это значить найти тех лиц, которые отправили это сообщение, которые были заинтересованы в том, чтобы произошло то, что произошло», – заявил он на пресс-конференции в Национальном пресс-центре Белоруссии.

По словам главы белорусского СК, анонимное сообщение о «минировании» было отправлено через сервис Proton Mail, локализованной в Швейцарии. Гора выразил надежду на содействие в поимке авторов сообщения со стороны международных структур, отметив, что такое сотрудничество пока оставляет желать лучшего.

Как писал сайт kp.ru, в Минске сообщили, что до сих пор не получили ответ от Польши и Ирландии на запрос о самолете Ryanair.

Напомним, 23 мая в минском аэропорту экстренно сел борт ирландской авиакомпании Ryanair. После посадки лайнера был задержан бывший главный редактор запрещенного в республике Телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и летевшая вместе с ним россиянка София Сапега.