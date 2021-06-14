Протасевич о "допросах" в ЛНР: Любые показания я даю только представителям СК

Роман Протасевич ответил на желание ЛНР "допросить" его Фото: REUTERS

Задержанный в Минске оппозиционный блогер Роман Протасевич прокомментировал желание ЛНР "допросить" его. Он заявил, что дает официальные показания только представителям Следственного комитета.

- Никого торга со следствием не было. Все было добровольно, никто не принуждал, — отметил оппозиционер.

Он добавил, что с момента задержания не стал сторонником Александра Лукашенко.

- Я не изменил своих политических взглядов, я могу честно и открыто сказать в общем-то перед всеми камерами о том, что я не буду политическим сторонником президента, — сказал Протасевич.

Он добавил, что уважает действующего президента Белоруссии за то, что тот смог выстоять перед натиском, который был организован летом прошлого года.

Напомним, 23 мая в минском аэропорту экстренно сел борт ирландской авиакомпании Ryanair. После посадки лайнера был задержан бывший главный редактор запрещенного в республике Телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и летевшая вместе с ним россиянка София Сапега.