Протасевич заявил, что его родителей держат в информационном плену в Польше

Роман Протасевич сообщил, что его родителей держат в информационном плену в Польше Фото: REUTERS

Задержанный в минском аэропорту бывший главред Telegram-канала Nexta Роман Протасевич сообщил, что его родителей "держат в заложниках" в Польше. По его словам, они находятся в стране в условиях "информационного вакуума".

Об это он рассказал на совместном брифинге на совместном брифинге МИД республики, Госпогранкомитета и Следственного комитета.

- Их просто используют, за их спинами стоят конкретные политические деятели, — сообщил Протасевич на пресс-конференции.

Он добавил, что его участие в пресс-конференции добровольное и является его собственным выбором.

- Я никого не предаю, никого не сдаю. Я помогаю следствию и помогаю своей стране. И намерен помогать дальше, — отметил оппозиционер.

Ранее Протасевич заявил, что с момента задержания не стал сторонником Александра Лукашенко.Он добавил, что уважает действующего президента Белоруссии за то, что тот смог выстоять перед натиском, который был организован летом прошлого года.