Роман Протасевич не смог вспомнить имя "российского спонсора" Telegram-канала Nexta. Фото: скриншот видео

Белорусский оппозиционер Роман Протасевич заявил, что не помнит имя или фамилию российского олигарха, который якобы спонсировал Telegram-канал Nexta. Об этом он рассказал на совместном брифинге на совместном брифинге МИД республики, Госпогранкомитета и Следственного комитета по ситуации с посадкой самолета Ryanair в минском аэропорту.

- Касательно вопроса об олигархе и обо всей этой ситуации: все, что я помнил, я уже сказал, мне добавить нечего. Более того, я не понимаю тех инсинуаций, которые сейчас идут, что называются конкретные фамилии, — сказал Протасевич.

Он добавил, что не может вспомнить имя олигарха или название компании, владельцем которой "спонсор" являлся.

Ранее Протасевич сообщил, что его родителей "держат в заложниках" в Польше. По его словам, они находятся в стране в условиях "информационного вакуума".Оппозиционер сообщил, что за их спинами стоят "конкретные политические деятели".