Путин: После моего ухода ничего не рухнет Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин считает, что с приходом нового главы государства «ничего не должно рухнуть».

Российский лидер готов поддержать того преемника, который будет предан России, независимо от личных отношений, заявил он в интервью телеканалу NBC. По словам Путина, в стране хватает проблем, однако ситуация сильно отличается от той, которая сложилась к моменту его прихода к власти.

«Мы боролись с международным терроризмом – слава богу, задушили его на корню. Это должно опять возродиться, что ли? Думаю, что нет», – отметил президент.

Путин подчеркнул, что на политической арене всегда появляются новые люди с разными взглядами. По мнению главы государства, это закономерно и хорошо влияет на политические процессы.

Как писал сайт kp.ru, на прошлой неделе NBC анонсировал выход интервью Путина накануне встречи с президентом США Байденом. Интервью для этого телеканала стало первой беседой президента с американским СМИ с июля 2018 года.