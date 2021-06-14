Путин: для существования BLM в США есть основания

Владимир Путин заявил, что для существования BLM в США есть основания Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин считает, что для существования движения Black Lives Matter в США есть основания.

Комментируя обвинения о причастности России к кибератакам в США, российский лидер выразил удивление, что РФ еще не обвинили в провоцировании движения BLM.

- Для него есть определенные основания. Мы всегда с пониманием относились к борьбе афроамериканцев за их права, — сказал Путин.

Он добавил, что не может оправдать "экстремальное" поведение некоторых участников движения.

Ранее Владимир Путин заявил, что борьба афроамериканцев за свои права мало связана с радикальным национализмом. Глава государства отметил, что в нашей стране ничто подобное произойти не может, поскольку многонациональность является одной из сильных сторон России. РФ категорически против любых проявлений экстремизма, даже в борьбе против расизма, подчеркнул Путин.