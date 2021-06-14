СК Белоруссии обвинил россиянку Сапегу в разжигании социальной вражды и розни Фото: REUTERS

Задержанная в Минске гражданка России София Сапега обвиняется в разжигании социальной вражды и розни, заявили в Следственном комитете Белоруссии.

«Почти сразу Сапега была привлечена в качестве обвиняемой по уголовному делу… «Разжигание социальной вражды и розни», – сказал глава СК Белоруссии Дмитрий Гора на пресс-конференции в Национальном пресс-центре республики.

Как сообщил председатель ведомства, Сапега администрировала Telegram-каналы, которые распространяли данные белорусских силовиков, государственных служащих и других людей. По словам Горы, россиянка находилась в поле зрения правоохранителей долгое время, а при задержании сразу же подтвердила свою причастность к фигурируемым в уголовных делах Telegram-каналам.

Как писал сайт kp.ru, Сапегу подозревают в совершении нескольких преступлений. Сообщалось, что в период с августа по сентябрь 2020 года она была редактором Telegram-канала NEXTA, созданного Романом Протасевичем. Данный ресурс признан в Белоруссии экстремистским. Ее вместе с молодым человеком задержали в Минске 23 мая, когда она летела в самолете компании Ryanair.