Владимир Путин заявил, что его считают "диктатором" только правящие классы в других странах Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что правящие классы считают целесообразным представлять его как "диктатора" или "автократа".

- Я не знаю, кто-то подаёт под таким соусом, кто-то смотрит на развитие ситуации и на Вашего покорного слугу по-другому. Всё это подаётся публике так, как считается целесообразным для правящих классов в той или другой стране, — сказал российский лидер в интервью телеканалу NBC.

Так он ответил на высказывание журналиста, который заявил, что в зарубежных СМИ встреча Байдена с G7 подается как попытка "сплотить ряды мировых демократий", а саммит с Путиным как встреча с "диктатором" и "автократом".

Ранее Владимир Путин назвал американского лидера Джо Байдена карьерным политиком. Глава России считает, что у него вряд ли будут импульсивные решения. Путин отметил, что Байден всю жизнь провел в политике. Он добавил, что нынешний обитатель Белого дома "радикально отличается от Трампа".