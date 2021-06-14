Путин посоветовал США не волноваться по поводу учений армии России Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин посоветовал Соединенным Штатам не волноваться по поводу учений армии РФ. Об этом глава государства сказал в интервью американскому телеканалу NBC, текст которого в понедельник, 14 июня, опубликован на официальном сайте Кремля.

Владимир Путин напомнил, что Россия проводила плановые учения на своей территории сразу в нескольких регионах. В этом время США проводили учения на Аляске, в непосредственной близости от границы России.

- Мы даже на это внимания не обратили. Мы перебросили свою технику к границам США? Нет. А что вы волнуетесь?, - задал риторический вопрос президент РФ.

Глава государства добавил, что считает маловероятным, что американская сторона перестанет вмешиваться в дела других стран. По словам Владимира Путина, это приобрело такой размах, что вмешательство уже не остановить.

Как писал сайт Kp.ru, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает войска только в пределах своей территории, и это не должно волновать другие государства.

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