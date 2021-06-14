СК Белоруссии: Протасевич обвиняется в организации беспорядков и разжигании социальной розни

СК Белоруссии сообщил, что Роман Протасевич обвиняется в организации беспорядков и разжигании социальной розни

Следственный комитет Белоруссии сообщил, что бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич обвиняется в организации беспорядков, организации действий, грубо нарушающих порядок, и разжигании социальной розни.

- Роман (Протасевич) обвиняется у нас по трем составам преступления. Это, во-первых, организация действий, грубо нарушающих общественный порядок. Это 342-я статья Уголовного кодекса. Следующая [статья] - это организация массовых беспорядков, это 293-я статья Уголовного кодекса. Кроме того, разжигание социальной вражды и розни по признаку профессиональной принадлежности. Это 130-я статья Уголовного кодекса, — сообщил глава ведомства Дмитрий Гора.

Он добавил, что сейчас Минск направляет запросы в разные страны, чтобы выявить источники финансирования Telegram-канала Nexta.

Ранее белорусский оппозиционер Роман Протасевич заявил, что не помнит имя или фамилию российского олигарха, который якобы спонсировал Telegram-канал Nexta. Он добавил, что все, что помнил, уже рассказал ранее, в том числе и в интервью белорусскому телевидению.