Путин ответил на вопрос, пугает ли его оппозиция: «Это даже смешно» Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин заявил, что его не пугает оппозиция. Об этом глава государства сказал в интервью американскому телеканалу NBC, текст которого в понедельник, 14 июня, опубликован на официальном сайте Кремля.

- Кто вам сказал, что нас или конкретно меня пугает оппозиция? Вы знаете, это даже смешно, - отметил президент России, отвечая на вопрос журналиста: «Почему вас так пугает оппозиция?».

Говоря о признании российским судом вне закона организаций, которые связаны с Алексеем Навальным и включении их в статус иностранных агентов, а также о том, не является ли это преследованием инакомыслия, Владимир Путин сказал, что в России на это смотрят по-другому.

- Это вы подаете это как инакомыслие и нетерпимость к инакомыслию в России. Мы на это смотрим совсем по-другому, — подчеркнул глава государства.

Как писал сайт kp.ru, ранее российский лидер Владимир Путин заявил также, что оппозиционер и блогер Алексей Навальный является осужденным гражданином России, и делать для него поблажки было бы неправильно.

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