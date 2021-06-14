Путин: Москва видит попытки разрушить отношения России и Китая Фото: REUTERS

Москва видит попытки разрушить отношения России и Китая. Об этом в понедельник, 14 июня, сообщил российский президент Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC, текст которого опубликован на официальном сайте Кремля.

- Мы видим попытки разрушить отношения между российской и китайской сторонами, мы видим это в практической политике, - отметил президент России.

Российский лидер подчеркнул, что у РФ и Китая за последние десятилетия сложились прочные отношения в плане стратегического партнерства, которых в истории двух стран ранее не достигали. У российской и китайской сторон наблюдается высокий уровень доверительности и сотрудничества практически по всем направления, в том числе политике, экономике, технологиях и обороне.

- Мы не считаем, что Китай представляет для нас угрозу, это дружественное для нас государство. Это страна не объявляет нас врагом, как это сделали в США, - добавил Владимир Путин.

Ранее российский президент Владимир Путин говорил, что в последние годы отношения России и Китая достигли беспрецедентного уровня.

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