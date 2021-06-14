Путин назвал несущественным вопрос о защите прав после ухода с поста президента Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вопрос о защите своих прав после ухода с поста президента России не является важным, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью телеканалу NBC, опубликованном на сайте Кремля.

По словам главы государства, он даже не думает о том, чтобы просить или ожидать от следующего президента защиты, которую гарантировал своему предшественнику Борису Ельцину. Путин подчеркнул, что главная задача, беспокоящая его – это судьба России и ее народа.

«Это вопросы вообще третьестепенного значения», – отметил президент.

Как писал сайт kp.ru, российский лидер в интервью NBC заявил, что для него не существует более значимой задачи, чем укрепление России. Как сказал глава государства, власти страны будут выявлять всех, кто идет против закона и действует в ущерб ее имиджу.

Беседа с телеканалом стал для Путина первым интервью с американскими СМИ с июля 2018 года.

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