Путин назвал «мачизмом» жесткую риторику из США в свой адрес Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин прокомментировал жесткую риторику из Соединенных Штатов в свой адрес. Глава государства в интервью американскому телеканалу NBC отметил, что это проявление общей американской культуры. Текст интервью в понедельник, 14 июня, опубликован на официальном сайте Кремля.

- Что касается жесткой риторики, я думаю, это вообще проявление отчасти общей культуры США. Конечно, в Голливуде есть глубокие вещи, которые, безусловно, можно отнести к произведениям искусства в области кинематографии. Но чаще всего это такой мачизм. В американской культуре, в том числе в политической, это вроде как считается нормально. Кстати говоря, у нас нет, - подчеркнул Владимир Путин.

Российский лидер добавил также, что если после такой жесткой риторики следует предложение встретиться для обсуждений, то это воспринимается как желание совместной работы, которое глава государства готов поддержать.

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