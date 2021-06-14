Путин про хитрость НАТО: "Обманули дурачка на четыре кулачка"

Владимир Путин отметил хитрость НАТО русской поговоркой Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин сообщил, что НАТО не выполнило обещание не расширяться в сторону востока. Заявление было сделано в интервью телеканалу NBC.

В разговоре с российским лидером журналист отметил, что Североатлантический альянс часто проводит учения в ответ на действия России. НАТО своего рода играет в оборону, отметил интервьюер.

В ответ Путин сообщил, в период СССР альянс пообещал Михаилу Горбачеву, что не будет расширяться в сторону востока. Но не сдержал это обещание.

- Где написано, где было закреплено это обещание? — спросил журналист.

- Вы молодец! Правильно, обманули дурачка на четыре кулачка у нас так в народе говорят. Надо всё закреплять на бумаге, — ответил Владимир Путин.

Ранее Владимир Путин заявил, что НАТО — это рудимент холодной войны. Он выразил непонимание, зачем альянс существует на сегодняшний день. Был момент, когда говорили о том, что она трансформируется, теперь уже как-то об этом подзабыли, отметил российский президент.