Страны НАТО заявили, что не представляют угрозы для России

В НАТО заявили, что альянс не представляет угрозы для России Фото: REUTERS

НАТО не стремится к конфронтации и не представляет угрозы для России. Об этом следует из заявления Североатлантического альянса по итогам саммита.

- Пока Россия не продемонстрирует соблюдение международного права и своих международных обязательств и ответственности, возврата к "обычным делам" быть не может. Мы будем продолжать реагировать на ухудшение условий безопасности, укрепляя наше сдерживание и оборонную позицию, включая передовое присутствие в восточной части Альянса. НАТО не стремится к конфронтации и не представляет угрозы для России, — говорится в тексте документа.

Альянс в очередной раз призвал Москву исключить США и Чехию из списка недружественных стран. Страны НАТО согласились тесно сотрудничать в вопросе "противодействия всем угрозам и вызовам" со стороны России.

Ранее появилась информация, что главы стран НАТО проведут консультации с президентом США Джо Байденом по отношениям с Москвой в преддверии его переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, которые состоятся 16 июня.Как отметил генсек альянса Йенс Столтенберг, альянс продолжит стремиться к диалогу с Москвой, что не является слабостью, а также заявил, что НАТО приветствует предстоящую встречу Байдена и Путина.