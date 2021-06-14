Протасевич сообщил, что привьется вакциной "Спутник V"

Задержанный в минском аэропорту белорусский оппозиционер Роман Протасевич сообщил, что привьется от коронавирусной инфекции российской вакциной "Спутник V".

- Ко мне относятся исключительно хорошо. Конечно, СИЗО есть СИЗО, но при этом ко мне максимально уважительное отношение. На фоне всех слухов, которые плодились о состоянии моего здоровья: меня регулярно осматривал врач. Мне даже предложили вакцинироваться "Спутником V". Думаю, я это даже сделаю в ближайшее время, — сообщил он после пресс-конференции.

Ранее Роман Протасевич рассказал, что во время задержания в Минске правоохранители не применяли к нему насилия. Блогер призвал не распространять слухи о его избиении. По словам Протасевича, он чувствует себя хорошо, на здоровье не жалуется и готов к любой медицинской экспертизе. Мужчина добавил, что его никто не бил и "даже пальцем не тронул".