НАТО: Украина и Грузия в будущем могут стать членами альянса

В НАТО сообщили, что Украина и Грузия в будущем могут стать членами альянса Фото: REUTERS

В НАТО сообщили, что Украина и Грузия могут стать членами Североатлантического альянса в будущем. Об этом следует из заявления альянса по итогам саммита в Брюсселе.

- Мы подтверждаем решение, принятое на саммите в Бухаресте в 2008 году, о том, что Украина станет членом альянса с Планом действий по членству в качестве неотъемлемой части этого процесса. Мы подтверждаем все части этого решения, а также последующих решений, включая то, что каждый партнер будет оцениваться по своим собственным достоинствам, — гласит текст документа.

Аналогичное решение подтверждено и в адрес Грузии.

Ранее представитель правительства Германии Ульрике Деммер сообщила, что Североатлантический альянс в целом открыта для вступления новых членов в альянс, однако вопрос о присоединении Украины на сегодняшний день не стоит на повестке. НАТО в целом проводит политику открытых дверей, добавила она.