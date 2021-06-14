В Бразилии проведут карнавал, чтобы проверить эффективность вакцинации от COVID-19

В бразильском городе проведут карнавал, чтобы проверить эффективность вакцинации от COVID-19 Фото: REUTERS

Власти бразильского города Рио-де-Жанейро проведут небольшой карнавал, чтобы проверить эффективность кампании по вакцинации населения от коронавирусной инфекции в стране.

Отмечается, что речь идет о ежегодном карнавале, который традиционно проводится в городе в феврале. Однако в этом году он был отменен из-за пандемии.

Теперь масштабы мероприятия сократят и проведут его в сентябре 2021 года. Власти Рио-де-Жанейро полагают, что небольшой карнавал станет хорошей возможностью проверить эпидемиологическую обстановку в стране, а также выяснить, насколько эффективна кампания по вакцинации населения от коронавирусной инфекции.

В конце апреля 2021 года медицинский регулятор Бразилии не разрешил ввоз в страну и использование на ее территории российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Такое решение было принято после совещания членов правления национального агентства по санитарному надзору Anvisa, которое продолжалось более четырех часов.