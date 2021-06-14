Владимир Путин попросил американского журналиста "не затыкать ему рот" во время интервью Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин во время интервью американскому телеканалу NBC попросил журналиста Кира Симмонса "не затыкать ему рот".

В ходе беседы журналист заговорил с президентом о том, что в России стали присваивать статус иноагента некоторым СМИ. На что Путин напомнил, что аналогичный закон был принят в США еще в 30-е годы. Симмонс посчитал слова президента России аргументом в духе "а сами-то вы что, на себя посмотрите". Российский лидер заметил, что журналист перебивает его каждый раз, когда ему не нравится ответ. По мнению Путина, это некорректно.

Симмонс в ответ заявил, что российский президент считает неправильным, когда другие страны вмешиваются во внутреннюю политику государства или комментируют ее. По мнению журналиста, Путин в беседе поступил именно так.

- Нет. Если Вы наберётесь терпения и дадите мне сказать до конца то, что я хочу сказать, Вам всё станет ясно. Но Вам не нравится мой ответ, Вы не хотите, чтобы мой ответ слышали Ваши зрители, вот в чём проблема. Вы затыкаете мне рот. Разве это свобода выражения собственного мнения? Или это свобода выражения собственного мнения по-американски? — парировал Путин.

Напомним, Путин считает, что с приходом нового главы государства "ничего не должно рухнуть". Российский лидер готов поддержать того преемника, который будет предан России, независимо от личных отношений.