Борис Джонсон сообщил, что в Англии снимут коронавирусные ограничения 19 июля 2021 года Фото: REUTERS

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время пресс-конференции сообщил, что коронавирусные ограничения в Англии снимут 19 июля 2021 года. Согласно планам правительства, к этому дню все взрослое население страны должно сделать первую дозу вакцины от вируса.

- Мы отложим шаг 4 (окончательное снятие ограничений) до 19 июля, — сказал Джонсон.

Таким образом, снятие ограничений произойдет на месяц позже. Изначально планировалось сделать это 21 июня.

Основной причиной такого решения властей был назван резкий рост случаев заражения индийским штаммом коронавируса. Сейчас он стал в Великобритании доминирующим, и выявляется у 90% заразившихся.

12 июня Греция продлила на неделю, до 21 июня, разрешение на прежний порядок въезда в страну для иностранных граждан ряда стран, включая России. При этом россияне ранее могли посетить Грецию, но исключительно воздушным транспортом через девять аэропортов. Сегодня въезд разрешен через все международные аэропорты страны.